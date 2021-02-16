أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "دور الأسرة فى تعزيز الصحة النفسية"، وتحدثت رشا محمد سلامة عن وسائل تعزيز الصحة النفسية فى أفراد الأسرة وتأثير الأسرة فى النمو النفسي والأسرة السعيدة تتمتع بصحة نفسية عالية جدا، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الثقافة وسيلة الإنسان للتأقلم مع البيئة"، وأوضح سيد صدقى مفهوم كل من الثقافة والمجتمع والبيئة وعرض أهم وظائف الثقافة وأهميتها وأكد أن الثقافة وسيلة الإنسان للتأقلم مع البيئة، بجانب محاضرة بعنوان "التراث الثقافى والمجتمع" تحدث فيها على حسان عن التراث الثقافي نتاج مجتمعي وكل مجتمع يحمل نتاجه الثقافي والمجتمع المصري يحمل نتاج ثقافي متنوع، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "حرية الضمير فى الفكر الإنسانى" وأوضح عمرو عبد الصبور العلاقة بين حرية الضمير والوجود الإنسانى وحرية الفكر من وجهه نظر فولتير وحرية الضمير من وجهه نظر جان جاك رسو.





نظم نادى التكنولوجيا بقصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تأثير التكنولوجيا منظومة التعليم عن بعد"، وأوصح علاء أحمد أنه نظرا للظروف وزارة التربية والتعليم والإجراءات لحماية الطلاب من إنتشار الأمراض فقامت بعمل مناصات بتعليم الطلاب عن بعد وأثر التكنولوجيا في التعليم الأثر الإيجابي تتبع تقدم الطلاب يجب الإعتماد على الأدوات، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "حق الجار" وأشار بهلول مصطفى إلي حق الجار وأنه واجب أخلاقى، كما بين حرص الأديان على حقوق الجار ومرعاة حقوق الجار، منوها لحرص نبى الأمة صلى الله عليه وسلم على حق الجار، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين نفذتها نجوى أبوالفضل.



