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أخبار البلد

أعضاء البرلمان يطالبون مدبولي بإتاحة المحافظين لاستقبال النواب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:42 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال لقائه بهم مساء اليوم، والذي استمر ما يزيد على 3 ساعات، حيث أعربوا أثناء الاجتماع، عن شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على إتاحته الفرصة لعقد اللقاء، وهو ما أسهم في تحقيق مزيدٍ من التواصل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.

وخلال الاجتماع، أكد رؤساء اللجان النوعية، أن اللقاء بمثابة مبادرة متميزة من الحكومة يؤكد تطلعها لإقامة المزيد من جسور التواصل مع نواب الشعب، بما يحقق مصلحة المواطنين. 

وأضافوا لدينا جميعا إرادة قوية لبذل كل الجهد من أجل مصر، مرحبين بتأكيد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء سيعقد بشكل دوري لتحقيق أهدافه المرجوة، كما أكدوا أن الشعب يلمس بنفسه حجم الإنجازات الضخم الذي يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وفي سياق مداخلاتهم، طالب النواب بأن تتم إتاحة المزيد من الوقت من جانب المحافظين لاستقبال النواب؛ للتشاور معهم بشأن المشكلات التي تواجههم في دوائرهم، حيث أكدوا أن هناك محافظين لا يوجد تنسيق وتعاون بينهم وبين نواب البرلمان. 

كما أشاد رؤساء اللجان النوعية بالمبادرات الرئاسية في مختلف المجالات، وخاصة مبادرات قطاع الصحة، التي ضاعفت من قدرة الدولة على مواجهة جائحة فيروس "كورونا"،  وطالبوا بتفعيل دور القطاع الأهلي خلال هذه المرحلة جنبا إلى جنب مع الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تقدم للمواطنين.

كما طالبوا بإيلاء منظومة أسرّة الرعاية المركزة المزيد من الاهتمام وتفعيلها بشكل أكبر، مشيدين بإطلاق المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحدث طفرة ونقلة نوعية في القرى المستهدفة، وستسهم في تغيير حياة المواطن المصري، وخاصة أن الريف يسكنه شريحة كبيرة من سكان الدولة.

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