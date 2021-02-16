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منوعات

من كلية خدمة اجتماعية لبيع الكب كيك .. داليا تحارب البطالة بمصر الجديدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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القسم الميداني- احمد بيسو
استطاعت داليا مجدي، والتي تبلغ من العمر 27 عامًا أن تقف على أحد أرصفة مصر الجديده لبيع الحلويات للمارة، في محاوله منها لإيجاد عمل حتى لو كان بعيدًا عن مسار دراستها، حيث تخرجت من كلية خدمة اجتماعية، بدأت الفكره تروادها منذ عام " الفكرة كانت في دماغي من سنة تقريبًا وجاتلي من صحابي وأهلي شجعوني أكتر من مرة إني أبيع، ولما كنت بروح حفلة أو عزومة كنت باخد معايا حلويات أنا اللي بعملها وكنت بلاقي تشجيع كتير من صحابي في إني أبيع الحلويات" 

تقوم داليا بإعداد كل الحلوى  التي تقدمها للمارة بنفسها دون مساعدة من أحد، فهي ترى أن ما تقدمة من ابداعتها الخاصه، حيث تعلمت العديد من الوصفات من على اليوتيوب وانشأت صفحه خاصة بالوصفات  على الفيسبوك  كانت التعليقات قليلة على صفحتي لذلك اتخذت القرار بالنزول إلى الشارع ، ووجدت التعليقات أكثر من تعليقات السوشيال ميديا  منها الإيجابي ومنها السلبي الذي أعمل على تحسين ، فيما يتعلق بالعمل أكدت داليا : «محدش بيساعدني أنا اللي بعمل حاجتي لوحدي، وبقيت معروفه هناك وبقدم تشيز كيك وتيراميسو، وبلاك فوريست، ترايفل موز بالكراميل" 

وأشارت في البداية أنها  كانت خائفة من تقبُل الناس لها في الشارع ولكنها وجدت تعليقات ايجابية أكثر من السلبية، شجعتها على الاستمرار، و الآراء السلبية تجعلها خطوه في التطوير من نفسها، لم يقف طموح داليا عند هذا الحد، تريد أن تصبح صاحبة محل حلويات.
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