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مدير مشروع 2 كفاية: نركز عملنا في المحافظات ذات معدلات الإنجاب المرتفعة.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:32 ص
مشروع 2 كفاية
مشروع 2 كفاية
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إبراهيم القادري
قالت ديزيريه لبيب مدير مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إننا نعمل على المشروع في المحافظات الأكثر فقرًا والتي يزيد فيها معدل الإنجاب ومعدل الخصوبة، ومنها محافظات الصعيد والجيزة والبحيرة .

وأضافت ديزيريه لبيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": إننا نعمل عن طريق التوعية وعن طريق تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عياداتها، لافتا إلى أننا نقدم الخدمات عن طريق طرق الأبواب وبرامج إذاعية .

وأوضحت ديزيريه لبيب ،  قمنا بعمل 5 ملايين زيارة طرق أبواب، بالاضافة الى 750 ألف سيدة تم تحويلهن لعيادات تنظيم الاسرة و 4300 ندوة.
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