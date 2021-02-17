مدير مشروع 2 كفاية: نركز عملنا في المحافظات ذات معدلات الإنجاب المرتفعة.. فيديو

قالت ديزيريه لبيب مدير مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إننا نعمل على ا لمشروع في المحافظات الأكثر فقرًا والتي يزيد فيها معدل الإنجاب ومعدل الخصوبة، ومنها محافظات الصعيد والجيزة والبحيرة .





وأضافت ديزيريه لبيب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي": إننا نعمل عن طريق التوعية وعن طريق تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عياداتها، لافتا إلى أننا ن قدم الخدمات عن طريق طرق الأبواب وبرامج إذاعية .



