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أخبار البلد

خروج عمرو أديب من المستشفى بعد تعرضه لحادث سير مروع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:41 ص
عمرو اديب
عمرو اديب
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أحمد مهدي ـ ندى حمودة
أفاد مصدر أمني منذ قليل، بخروج الإعلامي عمرو أديب من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء جميع الفحوصات للتأكد من استقرار حالته الصحية، جراء حادث السير الذي تعرّض له في الساعات الأولى بعد منتصف الليل على طريق أكتوبر. 
وأوضحت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرّض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد.

وكشفت التحريات أن الإعلامي عمرو أديب كان بمفرده أثناء وقوع الحادث بمنطقة الشيخ زايد.

كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.

فيما أكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مستقرة بعد تعرّضه لحادث مروري على وصلة دهشور بنطاق الشيخ زايد.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلامي لمستشفى دار الفؤاد وجار عمل الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد تعرّض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل.

وتوجهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي عمرو أديب.  
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