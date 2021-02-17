أفضل 10 وصفات لتفتيح الركبتين والمرفقين

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة إسمرار الكوع والركبتين، وتحلمن باليوم الذي يصبح فيه الكوع والركبتين ذات لون أبيض وناعم كالأطفال؛ لذلك كشف موقع brightside​ عن أفضل الوصفات لتفتيح المرفقين والركبتين.





1. الخيار

- تفرك شرائح الخيار السميك على المرفقين والركبتين لمدة 15 دقيقة.

- يترك الخيار لمدة 5 دقائق عليها ثم تشطف بالماء البارد.

أو يمكن خلط كميات متساوية من عصير الخيار وعصير الليمون ويوزع الخليط على الركبتين والمرفقين وكذلك الإبطين ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف وتكرر هذه الوصفات يوميًا.





2. الليمون وصودا الخبز

- تقطع الليمونة إلى نصفين.

- ترش 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز على رأس الليمون.

- يفرك المرفقين والركبتين بالليمون والصودا لمدة 1 دقيقة.

- تترك نصف الليمون مثبتة على المناطق لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ.

- تكرر هذه الوصفة كل يومين.





3. الصبار والحليب

-تمزج كميات متساوية من الحليب وهلام الصبار ويوزع على المرفقين والركبتين.

- يترك طوال الليل ثم يغسل في صباح اليوم التالي.





4. البطاطس

- تقطع البطاطس إلى شرائح.

- تفرك المرفقين والركبتين بشرائح البطاطس لمدة تتراوح بين 10 و 15 دقيقة ثم تغسل.





5. الكركم

- يخلط بعض مسحوق الكركم مع ملعقة صغيرة من الحليب ويوزع على الركبتين والمرفقين.

- تدلك المناطق لبضع دقائق ويترك الخليط عليها ليجف ثم يشطف بالماء الدافئ.





6. زيت جوز الهند

بعد كل استحمام، يجب استخدام زيت جوز الهند على المناطق الداكنة بالجسم لتدلك بلطف لمدة 2-3 دقائق حتى يتم امتصاص الزيت في الجلد.





7. العسل

- يحضر مزيج من 2 ملعقة كبيرة من العسل، وعصير نصف ليمونة، و1 ملعقة صغيرة صودا الخبز.

- يوضع الخليط فوق المناطق الداكنة ويترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة ويغسل.





8. السكر وزيت الزيتون

- تخلط كميات متساوية من السكر وزيت الزيتون ثم يتم وضعها على الركبتين والمرفقين ويدلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ثم يشطف بالماء الدافئ.

- تكرر هذه الوصفة بشكل أسبوعي.





9. الشوفان

- يخلط عصير نصف ليمونة ونصف ملعقة صغيرة من الشوفان مع قليل من الملح.

- يوضع الخليط ويدلك على المناطق الداكنة بحركات دائرية على ركبتيك ومرفقيك لمدة 10-15 دقيقة ثم تشطف بالماء الدافئ.

- تكرر هذه الوصفة 3-4 مرات في الأسبوع.





10. الخل واللبن

- يخلط مزيج من ملعقة كبيرة من اللبن وملعقة كبيرة من خل التفاح.

- يوزع الخليط على المناطق الداكنة ويترك لمدة 15 دقيقة ويشطف بالماء الدافئ.