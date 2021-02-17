تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بيض مغربي مع مطيشة وكمون بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.
مقادير بيض مغربي مع مطيشة وكمون
6 بيضات
2 بصلة شرائح
1 ملعقة صغيرة كمون حبوب
نصف كيلو طماطم ويدجز رفيعة
زيت زيتون حسب الحاجة
4 ملاعق كبيرة كزبرة مفرومة وسط
1 ملعقة كبيرة شطة قرون جافة
ملح خشن حسب الحاجة
1 عود بصل اخضر حلقات
طريقة تحضير بيض مغربي مع مطيشة وكمون
* يشوح البصل في الزيت.
* ويضاف عليه الكمون والطماطم والكزبرة والشطة والملح والبصل الأخضر ويشوح جيدا.
* ثم يضاف البيض ويغطى ويترك حتى تمام الطهي.
* ويقدم ساخنا