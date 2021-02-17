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مرأة

طريقة عمل بيض مغربي مع مطيشة وكمون

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:16 ص
بيض مغربي
بيض مغربي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل بيض مغربي مع مطيشة وكمون بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد. 

مقادير بيض مغربي مع مطيشة وكمون
6 بيضات
 2 بصلة  شرائح
1 ملعقة صغيرة كمون حبوب 
نصف كيلو طماطم ويدجز رفيعة
زيت زيتون  حسب الحاجة
4 ملاعق كبيرة كزبرة  مفرومة وسط
1 ملعقة كبيرة شطة  قرون جافة
ملح خشن  حسب الحاجة
1 عود بصل اخضر  حلقات

طريقة تحضير بيض مغربي مع مطيشة وكمون
* يشوح البصل في الزيت. 

* ويضاف عليه الكمون والطماطم والكزبرة والشطة والملح والبصل الأخضر ويشوح جيدا. 

* ثم يضاف البيض ويغطى ويترك حتى تمام الطهي. 

* ويقدم ساخنا
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