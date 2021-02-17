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أخبار العالم

لمواجهة السلالات المتحورة.. بيل جيتس يتحدث عن جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:51 ص
الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي بيل جيتس
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قسم الخارجي
قال بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، إن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا، قد تكون ضرورية؛ للوقاية من السلالات المتحورة للفيروس.

وجاءت تعليقات بيل جيتس، وسط قلق متزايد من أن اللقاحات الحالية أقل فعالية أمام السلالات الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا.

وأضاف الملياردير الأمريكي، في حوار مع شبكة "سي بي إس نيوز" أن النقاش حاليا يجب أن يدور حول ما إذا كنا بحاجة إلى جرعة ثالثة من اللقاح نفسه، أم أننا بحاجة إلى لقاح معدل؟.

وأشار جيتس إلى أن الشركات الأمريكية المنتجة للقاحات تبحث إجراء تعديل على النسخة الحالية، أو إضافة جرعة ثالثة للأشخاص الذين حصلوا بالفعل على جرعتي اللقاح.

وتوقع بيل جيتس وجود لقاح مطور في الولايات المتحدة، ليتمكن الناس من محاربة السلالات المتحورة لفيروس كورونا.

وأوضح أنه في حال عدم القضاء على فيروس كورونا، فقد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية في المستقبل.

وقال جيتس في وقت سابق إن حل مسألة جائحة كورونا سهل جدا مقارنة بالتحديات المتعلقة بأزمة تغير المناخ.
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