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أخبار العالم

اليابان تبدأ في تطعيم العاملين في المجال الصحي ضد فيروس كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 بدأت اليابان اليوم الأربعاء حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد ليكون أول من يحصل عليها العاملون في المجال الصحي في المرافق الطبية في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم تطعيم المجموعة الأولى من العاملين في المجال الصحي والبالغ عددهم حوالي 40 ألف شخص باستخدام اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية مع الشريك الألماني "بايونتيك"، وذلك في 100 مستشفى.
وأضافت الشبكة اليابانية أن العاملين في مركز طوكيو الطبي الوطني تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح اليوم الأربعاء، وأنه من المقرر أن يتلقوا الجرعة الثانية بعد مرور ثلاثة أسابيع.
بدوره، قال وزير الدولة للصحة والعمل ياماموتو هيروشي إن عملية بدء التطعيمات تعد خطوة كبيرة نحو احتواء الفيروس.
وأضاف ياماموتو أن وزارة الصحة ستعمل عن كثب وتستمع إلى آراء العاملين في مجال الرعاية الصحية والحكومات المحلية، وذلك في إطار بذل قصارى جهدها لضمان تلقيح المواطنين في اليابان في أسرع وقت ممكن.

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