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توك شو

الانتقال إلى العاصمة الإدارية فرصة ذهبية.. يتصدر مانشيتات صباح البلد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:52 ص
الانتقال إلى العاصمة
الانتقال إلى العاصمة الإدارية فرصة ذهبية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم، الأربعاء.

الأهرام
رئيس الوزراء: الانتقال إلى العاصمة الادارية فرصة ذهبية لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة

صدى البلد
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: الدولة تتمتع باقتصاد قوي ونحن في مرحلة الديون الآمنة رغم شائعات أهل الشر
مقال "لحظة صدق"، الكاتبة الصحفية "إلهام أبو الفتح" تحت عنوان .. "الصقيع بين تهويل المواقع وتهوين هيئة الأرصاد!!"

اليوم السابع
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