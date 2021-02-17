على طريقة بلاد الشام.. طريقة عمل سمك بطحينة

من المعروف أن استهلاك الأسماك في منطقة الشرق الأوسط هو الأعلى حول العالم، لذا سنقوم بتقديم طريقة عمل سمك بطحينة هذه الوصفة المعروفة في منطقة بلاد الشام، وهي وصفة غير مكلفة وبسيطة في طريقة تحضيرها.





وتجمع طريقة عمل سمك بطحينة من اسمها بين السمك من جهة والطحينة(المستخلص من السمسم)، وتختلف طريقة إعدادها من منطقة إلى أخرى، فهناك من يدخلها الفرن، وهناك من يفضلها حارّة، وهناك من يطلق عليها أسماء مختلفة.





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وقد الشيف سنان بطريق طريقة عمل سمك بطحينة بنفس طريقة ووصفة بلاد الشام، والتي سوف تنال إعجاب أطفالك وعائتك عند تناولها، بالإضافة إلى انها وجبة صحية وخفيفة.





طريقة عمل سمك بطحينة





مقادير طريقة عمل سمك بطحينة





1 كيلو سمك سي-باس(القاروص) فيليه، أو أي نوع متوفر.* 1و 1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون ٢ ملعقة صغيرة برش ليمون ملح وفلفل 3 ملاعق طعام زيت زيتون 1/2 كوب طحين بقدونس مفروم وصنوبر مقلي للتزيين





لتحضير صوص الطحينة:





4 فصوص ثوم، مدقوقين

1/2 كوب طحينة

1/4 كوب عصير ليمون

3/4 كوب ماء بارد

3 ملاعق طعام زيت نباتي

بصلة كبيرة مقطعة لشرائح طولية رقيقة

ملح وفلفل حسب الذوق





طريقة عمل سمك بطحينة :





1- نبدأ بتحضير السمك: نخلط الكمون، برش الليمون والزيت. نمسح فيليه السمك بالخليط برفق. نتركهم جانبًا لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتشرب السمك كل النكهات.





2- في الأثناء، وفي قدر متوسط، نخلط الطحينة، الثوم، عصير الليمون والماء. ونتركها تغلي لدقيقة على نار متوسطة. نضعها جانبًا.





3- نسخّن الزيت النباتي في مقلاة متوسطة، ونقلي البصل على نار متوسطة حتى يصبحوا مقرمشين وبلون ذهبي. نضع نصفهم فوق صوص الطحينة المحضّر مسبقًا. ونبقي النصف للتزيين لاحقًا.





4- والآن نغمّس السمك في الطحين برفق، ونقلي شرائح السمك بنفس الزيت المستخدم لقلي البصل سابقًا. نقليها على الجنبين لتكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.



