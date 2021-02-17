ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على طريقة بلاد الشام.. طريقة عمل سمك بطحينة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:29 ص
طريقة عمل سمك بطحينة
طريقة عمل سمك بطحينة
Advertisements
آية التيجي
من المعروف أن استهلاك الأسماك في منطقة الشرق الأوسط هو الأعلى حول العالم، لذا سنقوم بتقديم طريقة عمل سمك بطحينة هذه الوصفة المعروفة في منطقة بلاد الشام، وهي وصفة غير مكلفة وبسيطة في طريقة تحضيرها.

وتجمع طريقة عمل سمك بطحينة من اسمها بين السمك من جهة والطحينة(المستخلص من السمسم)، وتختلف طريقة إعدادها من منطقة إلى أخرى، فهناك من يدخلها الفرن، وهناك من يفضلها حارّة، وهناك من يطلق عليها أسماء مختلفة.

اقرأ أيضا | بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن سمك الفيليه للشيف توتا مراد

وقد الشيف سنان بطريق طريقة عمل سمك بطحينة بنفس طريقة ووصفة بلاد الشام، والتي سوف تنال إعجاب أطفالك وعائتك عند تناولها، بالإضافة إلى انها وجبة صحية وخفيفة.

طريقة عمل سمك بطحينة

مقادير طريقة عمل سمك بطحينة 

1 كيلو سمك سي-باس(القاروص) فيليه، أو أي نوع متوفر.*
1و 1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
٢ ملعقة صغيرة برش ليمون
ملح وفلفل
3 ملاعق طعام زيت زيتون
1/2 كوب طحين
بقدونس مفروم وصنوبر مقلي للتزيين

لتحضير صوص الطحينة:

4 فصوص ثوم، مدقوقين
1/2 كوب طحينة
1/4 كوب عصير ليمون
3/4 كوب ماء بارد
3 ملاعق طعام زيت نباتي
بصلة كبيرة مقطعة لشرائح طولية رقيقة
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل سمك بطحينة :

1- نبدأ بتحضير السمك: نخلط الكمون، برش الليمون والزيت. نمسح فيليه السمك بالخليط برفق. نتركهم جانبًا لمدة ٢٠ دقيقة حتى يتشرب السمك كل النكهات.

2- في الأثناء، وفي قدر متوسط، نخلط الطحينة، الثوم، عصير الليمون والماء. ونتركها تغلي لدقيقة على نار متوسطة. نضعها جانبًا.

3- نسخّن الزيت النباتي في مقلاة متوسطة، ونقلي البصل على نار متوسطة حتى يصبحوا مقرمشين وبلون ذهبي. نضع نصفهم فوق صوص الطحينة المحضّر مسبقًا. ونبقي النصف للتزيين لاحقًا.

4- والآن نغمّس السمك في الطحين برفق، ونقلي شرائح السمك بنفس الزيت المستخدم لقلي البصل سابقًا. نقليها على الجنبين لتكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.

5- والآن نصبّ صوص الطحينة في صحن التقديم، نصفّ عليه قطع فيليه السمك الذهبية، ونزين الوجه بالبقدونس والصنوبر والبصل المقلي المقرمش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لعشاق السورى.. 3 وصفات مختلفة لفتة الشاورما

تحضير سردين مقلي.. هتعمليه زي المحترفين وبأكثر من وصفة

تحضير شوربة السمك بأكثر من طريقة فى 30 دقيقة

زي المطاعم.. شاهد طريقة عمل السمك الفيليه بصوص الليمون

وصفة شهية.. طريقة عمل فتة المكدوس

طريقة عمل سمك مخبوز بالبيستو المقرمش

ترشيحاتنا

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

رئيس صحة البرلمان يكشف لـ «صدى البلد» سبب ظهور فيروس كورونا| شاهد

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

انخفاض كبير في أسعار الذهب وصعود الدولار اليوم الأربعاء

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور