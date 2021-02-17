إزالة 13 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بديرمواس

تواصل الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا ، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ اللواء أسامة القاضي باستمرار حملات إزالة التعديات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبهدف القضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر لاتخاذ اللازم مع المخالفين.





من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 13حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية في نطاق المركز، حيث تم إزالة 4 حالات بقرية بني حرام، علي مساحة 2 قيراط و20 سهما، وإزالة 9 حالات بقرية اسمو العروس، علي مساحة 11 قيراطا و 12 سهما، حيث تمت الإزالة في المهد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





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وفي سياق متصل تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بقرية جريس بمركز ابوقرقاص ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تضم 25 قرية تم انهاء المشاريع بنسبة 100% في 6 قري، وجار العمل في تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة بـ 19 قرية.





أكد المحافظ إنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس مغاغة ، العدوة ، " بتكلفة تصل تقريبا الى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





وتفقد المحافظ خلال جولته بالقرية أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصلا ومشروع انشاء صرف صحي جريس، ومشروع مد وتدعيم وتغيير أقطار شبكات المياه بالقرية.





أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره، لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.





واجري المحافظ خلال تفقده للمشاريع الجاري تنفيذها، جلسة حوارية مع أهالي قرية جريس، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القري المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.









استمع المحافظ، للمقترحات المقدمة من أهالي القرية لتحديد أولويات الاحتياجات المطلوبة للتطوير لخدمة أهالي القرية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري منها حل عدد من المشاكل الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، دعم وتدعيم للكهرباء، ومد شبكات الصرف الصحي، وإنشاء مدرسة ثانوي بالقرية.





وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى ان اعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتي تحقق المصلحة العامة لهم.



