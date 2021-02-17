خبير تنمية مستدامة: الريف والقرى العمود الفقري للمجتمع المصري

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة، إن الريف المصري عانى من مشاكل عديدة على مدار أكثر من 100 عام، مؤكدا أن القرية هي العمود الفقري للمجتمع المصري، حيث أن القري في مصر تشمل أكثر من 58 مليون مواطن مصري، من بين عدد السكان الكلي الذى يصل إلى 101 مليون نسمة، فالريف يتكون 4741 قرية، و31 ألف عزبة، كفر ونجع، مكملا أن على مدار العقود كانت الحكومات تؤجل التنمية للريف المصرى.





وأضاف"خبير التنمية المستدامة"، خلال استضافته فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن حدوث العديد من نوبات الهجرة من الريف إلى المدن، أدى فجوة فى الاسكان وزيادة العشوائيات، وذلك لأن الريفي عندما يهاجر إلى المدينة يقوم ببناء عشوائي لأنه لا يمتلك تنمية فى الريف، وبالتالي قامت الدولة بإتخاذ قرارات لاحداث تنمية الريف بمشروعات متكاملة وليس منفصلة مثل ما سبق، والدليل على ذلك وجود مشروعات تطوير لشبكات الصرف الصحي للريف المصري بنسبة 38% بتكلفة تصل إلى 207 مليار جنية.







وأشارإلى أن الدولة تعمل على تطوير الريف، و يجب على كل مواطن مساعدة الدولة في المحافظة على تطوير العشوائيات بعدم خلق مناطق عشوائية جديدة، مشيرا إلى أن يوجد فجوة أخري في التوزيع السكاني، أى عندما تكون الزيادة السكانية في القري عالية فتزداد أيضا في العاصمة، فأصبحت المدن الكبيرة مليئة بالسكان، فقامت الدولة بالعديد من المشروعات السكانية التى تسع حوالى 30 مليون نسمة وتحل تلك المشكلة السكانية.





وأكد، أن يتم استغلال حوالى 7% من مساحة مصر وبناء على توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي أن تكون الزيادة على 14% من مساحة مصر، ومن هنا بدأت فكرة دعم وتطوير البنية التحتية أولا.

