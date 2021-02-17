ضبط منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات المغشوشة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ تصنيع وبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى رصد أي مخالفات تشكل تهديدا للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.









وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية أشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة إلي قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية واللجنة المشكلة من ديوان عام المحافظة بشن حملات تفتيشية علي منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بمراكز ومدن الزقازيق والقرين وفاقوس، أسفرت عن ضبط 3 محلات غير حاصل أصحابها علي رخصة مزاولة المهنة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية ارقام ١٦/ ١١٤ و١٧/١١٤ لسنة 2021.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم شن حملة تفتيشية أخرى بمدينة فاقوس أسفرت عن ضبط سيارة محملة بالمبيدات والمخصبات والأسمدة وبالفحص تبين وجود أصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة وأصناف محظور بيعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية رقم ١٥ / ١١٣ لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات والسيارة بمخازن مديرية الزراعة بالشرقية لحين صدور قرار النيابة العامة في هذا الأمر.





وتتواصل جهود مديرية الزراعة بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالإعداد الجيد لملف جائزه مصر للتميز الحكومي وتقديمه لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمشاركة في المسابقة للعام الثاني على التوالي 2020 واستطاعت ان تتأهل ضمن العشر مراكز الأولى على مستوي الجمهورية علي الصعيدين المؤسسي والفردي للوصول إلي جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.





أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من فريق العمل داخل الديوان العام وبالمراكز والمدن والأحياء للوصول لمعلومات دقيقه طبقًا لمعايير ملف جائزة مصر للتميز الحكومي، وإعداد قاعدة بيانات مدققة بكافة احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والإستفادة من الموارد المتاحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة استطاعت أن تحصد أربع جوائز في مسابقة التميز الحكومي في دورتها الأولي 2019 بعد أن أصبح لديها قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة في كافة القطاعات المختلفة.





وأشار محافظ الشرقية إلى أنه استعدادًا لمشاركة المحافظة في جائزة التميز الحكومي في نسختها الثالثة 2021 فقد نظمت محافظة الشرقية ورشة عمل بعنوان (فريق العمل الفعال) وهي إحدى الجوائز المؤسسية لجائزة التميز الحكومي، حيث قامت الدكتورة ناهد مصطفي المدرب الدولي والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولة ملف التميز الحكومي بالمحافظة بتدريب المشاركين من ممثلي فرق التميز بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والقري والمراكز التكنولوجية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.





أشارت المدرب الدولي والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولة ملف التميز الحكومي إلي أهمية تنظيم دورات تدريبيه وإقامة ورش عمل للعاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء لتطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة العمل وتماشيًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمي لتطوير الأداء وصقل المهارات الفردية والمشاركة في المسابقات الحكومية، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه الدائم والمستمر لفريق عمل ملف المحافظة للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي وحصد الجوائز بما ينعكس علي تحسين منظومة العمل.