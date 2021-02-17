مترو الأنفاق: تراجع كبير في حجم الأعطال خلال العام الماضي

أوضح التقرير المالي لمترو الأنفاق للسنة المالية المُنتهية 2020 / 2019، التناقص الكبير في حجم الأعطال نتيجة للصيانة المستمرة والدورية وذلك بالتزامن مع خطة الوزارة لتطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني وكذلك تدعيم الخط الثالث للمترو بعدد 32 قطار كورى مكيف جديد من تصنيع شركة هيونداي روتيم الكورية والتي تم توريد عدد 6 قطارات منها حتى الان.





وترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وذلك بحضور المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للدعم الفني والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية فى 2020 / 2019 و التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاط الشركة .





كما تم استعراض كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتى يتم العمل بها داخل محطات وقطارات الخطوط الثلاثة للمترو من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من تطهير وتعقيم جميع المحطات بالخطوط الثلاثة وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب مثل منافذ صرف التذاكر وبوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية وأيضًا مقاعد إنتظار الركاب على الأرصفة، و غسيل وتطهير وتعقيم جميع القطارات بالخطوط الثلاثة بعد انتهاء التشغيل داخل ورش الصيانة، والاستمرار فى إذاعة تنويهات إعلامية لتعليمات وزارة الصحة من خلال الإذاعة الداخلية بمحطات الخطوط الثلاثة عن التعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية وضرورة إرتداء الكمامة حفاظًا على سلامة الراكب ومن حوله، ووضع ملصقات داخل المحطات و القطارات تتضمن تعليمات وزارة الصحة للتعريف بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.





كما تم توفير كمامات طبية معتمدة من وزارة الصحة داخل جميع منافذ صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة وبأسعار مناسبة ، والتنسيق مع جميع نقاط الإسعاف المتواجدة ببعض محطات الخطوط الثلاثة للتعامل مع أى حالات طارئة، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لمتابعة حركة الركاب بالخطوط الثلاثة والتأكد من إلتزام جميع الركاب بارتداء الكمامة وتوقيع غرامات فورية بقيمة 50 جنيهًا على المخالف.





وتم تحرير محاضر للممتنعين عن دفع قيمة الغرامة المقررة بالإضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر و إستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية لتقليل الزحام بالمحطات أوقات الذروة، والمتابعة المستمرة من خلال غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والأرصفة لمتابعة أداء أفراد التشغيل بالمحطات.





إضافة إلى عمل مسحات بكتيرية للأسطح وجميع الأماكن التلامسية مع الركاب بعدد من محطات الخطوط الثلاثة للتأكد من فاعلية أعمال التطهير والتعقيم وبالتزامن مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المحطات والقطارات.



