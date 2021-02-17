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فن

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:46 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
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مريم عزت
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية ،  تسريب شهادة دراسية للفنان محمد الشرنوبى ، تشير إلى أنه لم يستكمل مسيرته الدراسية، واكتفى بالشهادة الإعدادية.

ولكن تجاهل الفنان محمد الشرنوبى ، هذا التسريب، ويتعامل معه على أنه لم يحدث من الأساس، حيث إنه مشغول بأعماله الفنية الجديدة سواء الغنائية أو التمثيلية. 

كما تجاهلت زوحته راندا رياض هذه التسريبات ورفضت الرد عليها وقالت أرجو التجاهل . 

في سياق أخر ، قامت بنشر فيديوهات للفنان خالد النبوى من إحدى الاعمال التى شارك فيها ، من خلال خاصية الستورى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وكتب عليها " هموت والله .. استاذ خالد قال كل حاجة جوايا " .

وكان "الشرنوبي"، قد أحيا مؤخرًا حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور كامل العدد.

كما يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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