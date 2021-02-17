إدريس يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأولمبياد

نجح المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية المقبلة التي تقام على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5وحتي 10 إبريل القادم مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين، في حدث هام بأن تكون بطولة محلية مؤهلة لدورة أولمبية في إنجاز تاريخي لاتحاد السباحة يضاف إلى إنجازاته السابقة.



