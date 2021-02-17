شاهد.. نفوق بقرة صعقا بالكهرباء لملامستها عمود إنارة في دمياط

وأثارت صورة نفوق البقرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي على "فيس بوك"، حالة من الاستياء وبدأت التحذيرات من لمس أعمدة الإنارة بالشوارع وتحذيرات للمواطنين والأطفال خوفًا من الموت صعقًا بالكهرباء.





وشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة تسببت في تعطل حركة السير المروري وغرق الشوارع نتيجة لانسداد أغلب البالوعات.





من جانبها رفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.



