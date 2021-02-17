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محافظات

شاهد.. نفوق بقرة صعقا بالكهرباء لملامستها عمود إنارة في دمياط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
شهدت قرية السنانية التابعة لمركز دمياط نفوق بقرة لامست عمود إنارة بالطريق العام، لتتلقى صدمة كهربائية وتنفق على الفور. 

وأثارت صورة نفوق البقرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي على "فيس بوك"، حالة من الاستياء وبدأت التحذيرات من لمس أعمدة الإنارة بالشوارع وتحذيرات للمواطنين والأطفال خوفًا من الموت صعقًا بالكهرباء. 

وشهدت المحافظة هطول أمطار غزيرة على كافة أنحاء المحافظة تسببت في تعطل حركة السير المروري وغرق الشوارع نتيجة لانسداد أغلب البالوعات. 

من جانبها رفعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

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شاهد.. نفوق بقرة صعقا بالكهرباء لملامستها عمود إنارة في دمياط
شاهد.. نفوق بقرة صعقا بالكهرباء لملامستها عمود إنارة في دمياط
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