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أخبار العالم

صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا | اعرف تفاصيلها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:39 م
صفقة تبادل أسرى بين
صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا
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سمر صالح
أفادت وكالة "سانا" السورية بأن عملية تبادل أسري يتم الترتيب لها حاليا بين دمشق وتل أبيب عبر وساطة روسية، لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز في مقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية.

وقالت "سانا" إنه "في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي."

وأضافت أنه "وبحسب المصادر فإن عملية التبادل تتم حاليا عبر وساطة روسية لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية-منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".

كان نادي الأسير الفلسطيني أفاد بأن "إدارة سجن النقب استدعت قهموز صباح اليوم، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل لكنه رفض ذلك، وأصر على العودة إلى قريته، وعاد مجددا إلى حيث يقبع في سجن النقب الصحراوي".
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