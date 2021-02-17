صحيفة بريطانية تشيد بالقطار الكهربائي السريع.. الأول من نوعه

نشرت صحيفة "ديلي ميرور" إشادة بالقطار الكهربائي الجديد فائق السرعة الذي تستعد مصر لبنائه، وهو الأول من نوعه في البلاد ، والذي سيوفر طريقا مباشرا بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وأفادت في تقريرها أن الشبكة ستغطي بأكملها حوالي 1000 كيلومتر بينما ستربط أول 460 كيلومتر بين مدينتين مصريتين، الأولى ستكون العين السخنة التي تقع على ساحل البحر الأحمر، والثانية ستكون العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

كما أشارت الصحيفة إلى أن شركة Siemens Mobility الألمانية هي من تشرف على بناء نظام السكك الحديدية عالية السرعة جنبًا إلى جنب مع شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم ، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات المصرية في يناير.

كما سيمر عبر العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها في الصحراء المصرية ، على الرغم من عدم تسمية هذه المدينة حاليًا.

على الرغم من عدم وجود تاريخ مؤكد لإطلاق خدمة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة ، تشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن البناء قد يستغرق ما يصل إلى عامين.