ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تعلن إرسال مبلغ ضخم لـ منظمة الصحة العالمية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ألقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كلمة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء؛ بشأن وقف الأعمال العدائية وسط جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستدفع أكثر من 200 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية هذ الشهر وقبل حلول مارس؛ وذلك للوفاء بالتزاماتها الدولية.

وسبق أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتأخر في التصدي لفيروس كورونا.

وأثار القرار، تنديدا واسعا، قبل أن يَعِد الرئيس الامريكي جو بايدن، خلال حملته الانتخابية، بأنه سيلغي هذا القرار في حال انتخابه في نوفمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تعلق على عودة أمريكا لمنظمة الصحة واتفاقية باريس للمناخ

فاوتشي: أمريكا ستشارك "الصحة العالمية" في مشروع دولي لتوزيع لقاح كورونا

بايدن يمحي عهد ترامب بـ 29 أمرا تنفيذيا خلال أسبوع من الحكم.. إليك أهم قرارات الرئيس الأمريكي منذ دخوله البيت الأبيض

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري أول اتصال منذ توليه منصبه

إدارة بايدن تعين روبرت مالي مبعوثا خاصا لإيران

وزير الخارجية الأمريكي: إيران على بعد أسابيع من امتلاك سلاح نووي

ترشيحاتنا

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

دعاء نزول المطر الشديد .. لمغفرة الذنوب وزيادة الرزق

ثلاث كلمات تمحو ذنب السرحان وعدم الخشوع في الصلاة .. أمين الفتوى يكشف عنها

بعد السقوط أمام باريس.. 5 شواهد تؤكد مقولة «ميسي المتخاذل»

صحيفة بريطانية تشيد بالقطار الكهربائي السريع.. الأول من نوعه

Advertisements

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

لتنفيذ مشروع تطوير الريف.. الحكومة تزف بشرى للمقاولين

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

عبارة «التفويت أو المجاملة».. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد

بإطلالة عصرية.. مايا دياب بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي