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تحذير شديد اللهجة للمواطنين من التنمية المحلية بسبب سوء الطقس

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:56 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أجرى عددا من الاتصالات مع المحافظين، اليوم، خاصة المحافظات التي يتوقع سقوط الأمطار بها وفقا لخريطة الأرصاد الجوية، منوها بأن الوزارة تتابع أيضا موجة الطقس السيئ في كل المحافظات.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن وزير التنمية المحلية اطمأن اليوم على المحافظات واستعدادها لموجة الطقس السيئ، وذلك وفقا للتوجيهات السياسية، من أجل رفع التراكمات الخاصة بالأمطار في المحافظات.

وأكد أن الوزارة تلقت تقريرا من الإدارة العامة للأزمات بها، يضم آخر المستجدات، منوها بأن محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار، والآن يتم رفع التراكمات، وكذلك الأمر في محافظة كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك بعض المدن بالمحافظات شهدت تساقطا للثلوج، منها "الحامول وكفر الشيخ وبلطيم"، لافتا إلى أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة حتى الآن، ويتم رفع التراكمات.

وفيما يخص الإسكندرية، أوضح ان المحافظة شهدت تساقطا للأمطار والثلوج على بعض المدن صباح اليوم، وحاليا يتم التنسيق مع الجهات من أجل رفع التراكمات، منوها إلى أن الموانئ في محافظة الإسكندرية والسويس.

ولفت إلى أن وزارة التنمية شددت على ضرورة رفع درجات الاستعداد إلى القصوى من أجل الحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة شهدت رياحا وانخفاضا في درجات الحرارة بدون أمطار.

وناشدت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين، بالابتعاد عن الاشجار والإعلانات وأعمدة الإنارة، بالإضافة إلى ضرورة السير على الطرقات بسرعات متوسطة تجنبا للحوادث.

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