مساعد وزير الخارجية الأسبق: باكستان ساعدت مصر في حرب أكتوبر

كشف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل العلاقات التاريخية المصرية الباكستانية.





وأكد "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على فضائية "extra news"، مساء اليوم الأربعاء، أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان قديم، مشيرًا إلى أنها تعود إلى عام 1948، بعد أقل من عام على استقلال باكستان في عام 1947.





وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الاحترام أساس العلاقة بين البلدين، لافتا إلى أن باكستان قدمت مساعدة إلى مصر لا يعرفها الرأي العام، منها مساعدات خلال حرب أكتوبر 1973.





وأشار "هريدي"، إلى أن وجود لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، يترأسها وزيرا خارجية البلدين منذ عام 1995، وتنص على عقد قمة سنويا بين البلدين بالتناوب بين العاصمتين القاهرة وإسلام أباد، لكن لأسباب مختلفة، لم يتم الانتظام في عقد القمة بين البلدين بشكل دوري.