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فن

رسالة جديدة من محمد الشرنوبي بعد أزمة شهادة الاعدادية.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:55 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

شارك الفنان محمد الشرنوبي صورا جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق عليها، قائلا: " الحمدلله على كل نعمة ربنا بينعم علينا بيها .. الحمدلله على نعمة الاهل و الصحاب و والناس اللي بتحبك "

 

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، تسريب شهادة دراسية للفنان محمد الشرنوبى ، تشير إلى أنه لم يستكمل مسيرته الدراسية، واكتفى بالشهادة الإعدادية. 

 

ولكن الفنان محمد الشرنوبى تجاهل هذا التسريب، ويتعامل معه على أنه لم يحدث من الأساس، حيث إنه مشغول بأعماله الفنية الجديدة سواء الغنائية أو التمثيلية.

 

وكان "الشرنوبي"، قد أحيا مؤخرًا حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور كامل العدد. 

 

و يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

 

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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