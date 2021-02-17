لهذا السبب.. محافظ كفر الشيخ يقرر نقل 5 أطفال لدار رعاية بالشرقية

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، إيداع 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 11 عامًا، بدار رعاية بمحافظة الشرقية بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، لتقديم كافة الخدمات الطبية والمعيشية لهم.









كانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت عددًا من الأخبار والصور الخاصة بالأطفال الـ 5، فأصدر محافظ كفر الشيخ توجيهاته إلى آلاء عبد الحميد خفاجي، مدير إدارة حماية الطفل بالديوان ، بالانتقال إلى مقر إقامة الأطفال؛ للتعرف على حياة الأسرة، وتقديم الرعاية لهم.











وتلقى خط نجدة الطفل بلاغًا يوضح الحياة التي يعيشها الأطفال، فالأب يتجول بالأطفال في شوارع المحافظة، ولا يستطيع رعايتهم، وهذا ما أكده تقرير مدير إدارة حماية الطفل بالمحافظة ، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم ثان كفر الشيخ.









وتم التنسيق بين لجنة حماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ، ولجنة الحماية بمحافظة الشرقية لإيداع الأطفال بدار رعاية هناك، ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة للأطفال وتقديم كافة الخدمات والرعاية لهم.







