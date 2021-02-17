السائق البطل.. شهود عيان يروون لحظات الرعب في حريق قطار الاسماعيلية السويس

عاش ركاب قطار الاسماعيلية السويس المميز لحظات من الرعب والذعر والفزع، وصدر من الابواب صراخ وعويل النساء والاطفال، واستغاثات وآهات، وكان الجميع يسترجع ذكريات كارثة قطار الصعيد، ويخافون الموت او الاصابة، بعد تصاعد الادخنة، واصابة البعض منهم باختناقات.





حادث حريق قطار الاسماعيلية السويس ، كان بطله الحقيقي، سائق القطار، الذي تصرف بيقظة، جعلته يصارع من اجل بقاء الالاف من الارواح المتعلقة بقراره، ليفصل عربة الوقود الاخيرة والمشتعلة بسرعة فائقة، انقذ بها حياة الابرياء.





وكشف شهود عيان لصدى البلد ، تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل حادث اشتعال الحريق بقطار الركاب المتجه من محافظة السويس الي محافظة الاسماعيلية.





وقال “محمد . ع”موظف حكومي، ان الحريق اندلع فى عربة القطار بعد مغادرته محطه ابو حلب، وتم إخلاء جميع ركاب العربات الملاصقه للعريه التى شب بها الحريق وتوجيه الناس لأماكن بعيده عن مسار الدخان والحريق، كما تم إبلاغ الجهات المختصة ومنهم الحماية المدنية، و اسعاف السويس وتمت السيطرة بعد وصول مطافئ السويس، حيث قامت الفرق المختصة بالاطفاء والتبريد.





واضاف محمود.ع:" اندلع الحريق، بآخر عربة بالقطار والمخصصة للوقود، بمجرد الوصول لمحطة ابو حلب، فوجئنا باشتعال النيران، واخبار الكمساري، والذي تواصل في وقتها مع سائق القطار لتنبيهه، وقام بفصل العربة المشتعلة، لافتا الي ان الحادث وقع في منطقة غير ممهدة، ومن شدة الذعر الذي انتاب الركاب، قفز البعض قبل توقف القطار من الابواب خوفا علي ارواحهم.





وأوضح "علي.ي" أحد شهود العيان، أنه فور وقوع الحادث تجمع أهالي المنطقة التي شهدت الواقعة، بعد اخلاء القطار من ركابه، مؤكدا انها كانت دقائق مرعبة، جددت بالاذهان الحوادث المتكررة للقطارات وبدأ الركاب في اجلاء السيدات والاطفال، وتاكد من خلو القطار من ركابه، في الوقت الذي وصلت فيه الاجهزة المعنية باسرع وقت وخلال ١٥ دقيقة من وقوع الحادث.





ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بـ10 سيارات إسعاف لموقع حادث حريق قطار السويس.





وتمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن السويس، من السيطرة على الحريق، وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 594 السويس/ القاهرة بين محطتي جنيفة وأبو حلب على خط السويس/ الإسماعيلية، تلاحظ لفني عربة القوى الأخيرة بالقطار وجود حريق بالمولد الكهربي الداخلي.





وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوى.





تم استخدام طفايات الحريق والمطافئ وتم إطفاء العربة بعد فصلها عن عربات القطار، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.





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