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محافظات

مسئول الإعلام باقتصادية قناة السويس: فتح أسواق خارجية جديدة أمام منتجات سيناء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:58 م
قناة السويس
قناة السويس
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انجي هيبة

قالت هند فتحي المتحدث باسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم تصدير ١٨ ألف طن من أسمنت العريش من ميناء شرق بورسعيد للولايات المتحدة الأمريكية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علي زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة أمام البضائع السيناوية المصنفة الأجود عالميًا.


وكان المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلن، اليوم الأربعاء، أنها المرة الأولى، التي يتم فيها تصدير أسمنت العريش للولايات المتحدة الأمريكية من ميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة.

 

وقال زكي، في تصريحات لصدي البلد، إن العام الجاري تشهد المنطقة مؤشرات اقتصادية في غاية الأهمية ومبشرة، مشيرا إلى التيسيرات التي منحتها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين في المنطقة اللوجيستية، والميناء في منطقة شرق بورسعيد، التي استفادت منها شركة العريش للأسمنت، بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة عن طريق ميناء شرق بورسعيد، حيث استقبلت الميناء السفينة LILA HOUSTON، التي ترفع علم ليبيريا أول الأسبوع الحالي، وجارٍ شحنها بحمولة 18 ألف طن لتصديرها إلى الولايات المتحدة المريكية كخطوة أولى تستهدف فتح أسواق جديدة، حيث يعد الأسمنت المصري من أجود الأنواع عالميا. 


ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية الي توجيهات رئيس الجمهورية، بزيادة حجم الصادات المصرية للخارج بما يدعم الاقتصاد الوطني، واطلاع الهيئة الاقتصادية بدورها في دفع عملية التنمية وجهودها المستمرة في زيادة إنتاجية الموانئ التابعة لها بما يخدم مخططات الدولة، ويدعم الخطط التسويقية للمصانع العاملة بشبه جزيرة سيناء.

 


وأشار المهندس يحيى زكي إلى استمرار الجهود التنسيقية مع شركة العريش للأسمنت، تماشيا مع رؤية الهيئة الاقتصادية ليكون ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر في مصر بحسب المعايير العالمية، حيث تم تنفيذ تجربة لتداول مادة الكلينكر التي تنتجها الشركة بكميات ضخمة وجودة عالية لدخول أسواق غرب إفريقيا وأمريكا وكندا وقد تم تنفيذ قياسات بيئية لعمليات التشوين والشحن في الميناء مع اتباع الإجراءات والاشتراطات اللازمة التي تمنع تجاوز الانبعاثات والأتربة وفقا للمعايير العالمية، وقد حققت تلك التجربة نجاحا  كبيرا بما لا يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية وما يفوق معايير قانون البيئة المصري.


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