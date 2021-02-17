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محافظات

محافظ الإسماعيلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيء

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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انجي هيبة


أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لليوم الثاني على التوالي، لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، موجها كافة المرافق الخدمية بالاستعداد لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الري والطرق.

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأربعاء والظواهر الجوية المتوقع حدوثها، حيث تشهد القاهرة نشاط رياح وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق المتفرقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار رعدية مصحوبة بالبرد على مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية.

وتابعت الهيئة: "تشهد مناطق الإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية والفيوم وبنى سويف، أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.​

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