للمرة الأولى.. تصدير أسمنت العريش لأمريكا من ميناء شرق بورسعيد.. صور

وقال زكي في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد إن العام الجاري، تشهد المنطقة مؤشرات اقتصادية في غاية الأهمية ومبشرة، مشيرا إلى التيسيرات التي منحتها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين في المنطقة اللوجيستية والميناء في منطقة شرق بورسعيد التي استفادت منها شركة العريش للأسمنت بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن طريق ميناء شرق بورسعيد، حيث استقبلت الميناء السفينة LILA HOUSTON التي ترفع علم ليبيريا أول الأسبوع الحالي، وجارٍ شحنها بحمولة ١٨ ألف طن لتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية كخطوة أولى تستهدف فتح أسواق جديدة، حيث يعد الأسمنت المصري من أجود الأنواع عالميا.





ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية إلى توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج بما يدعم الاقتصاد الوطني، واطلاع الهيئة الاقتصادية بدورها في دفع عملية التنمية وجهودها المستمرة في زيادة إنتاجية الموانئ التابعة لها بما يخدم مخططات الدولة، ويدعم الخطط التسويقية للمصانع العاملة بشبه جزيرة سيناء.





وأشار المهندس يحيى زكي إلى استمرار الجهود التنسيقية مع شركة العريش للأسمنت ،تماشيًا مع رؤية الهيئة الاقتصادية ليكون ميناء شرق بورسعيد أول ميناء أخضر في مصر بحسب المعايير العالمية، حيث تم تنفيذ تجربة لتداول مادة الكلينكر التي تنتجها الشركة بكميات ضخمة وجودة عالية لدخول أسواق غرب أفريقيا وأمريكا وكندا وقد تم تنفيذ قياسات بيئية لعمليات التشوين والشحن في الميناء مع اتباع الإجراءات والاشتراطات اللازمة التي تمنع تجاوز الانبعاثات والأتربة وفقا للمعايير العالمية، وقد حققت تلك التجربة نجاحًا كبيرًا بما لا يتجاوز معايير منظمة الصحة العالمية وما يفوق معايير قانون البيئة المصري.





الجدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.