عمرو حسن: مصر قادرة على تحقيق إنجاز في ملف الزيادة السكانية .. فيديو

قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن مصر لها تاريخ طويل في محاربة الزيادة السكانية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والبدء في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة.









وأضاف حسن في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دول كثيرة بدأت في معالجة ملف الزيادة السكانية من الستينيات وأغلقت هذا الأمر ولكن مصر مازالت تواجه خطر الزيادة السكانية ".









وتابع:" مرت على مصر فترات إنجاز في ملف الزيادة السكانية ومررنا بفترات تراجع كبير في ملف الزيادة السكانية ".









وأكمل عمرو حسن :" من يتابع الدولة المصرية في آخر 7 سنوات تحقق إنجازات، ومصر قادرة على تحقيق إنجاز في هذا الملف".









ولفت حسن:" هناك إرادة سياسية للتصدير لملف الزيادة السكانية ووضع حلول جذرية لهذا الملف ".



