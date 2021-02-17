البنتاجون: ندعم السعودية وسنعود بقوة لحلف الناتو

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة تعتزم إعادة تنشيط التزامها تجاه حلف الناتو، في إشارة إلى تراجع دور واشنطن خلال سنوات ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب الأربع.





وبحسب "الشرق" السعودية، قال "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة تريد نهاية "مسؤولة" للحرب في أفغانستان، مؤكدا التزام واشنطن بالتوصل إلى تسوية سياسية.





ودانت وزارة الدفاع الأمريكية، الهجمات على السعودية وأكدت دعمها جهود الرياض للدفاع عن نفسها.





وكانت الدفاع الأمريكية اعتبرت أن روسيا هي الدولة الأخطر التي تشكل تهديدا لجميع أعضاء حلف شمال الأطلسي.





وقال البنتاجون إن "روسيا تشكل تهديدا واضحا لجميع الحلفاء في الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة. حيث تقوض روسيا الشفافية والقدرة على التنبؤ".





ووصف البنتاجون روسيا بأصعب الأمور" هم يستخدمون القوة العسكرية لتحقيق أهدافهم، ويدعمون الجماعات التي تعمل بالوكالة ويحدثون الفوضى والشكوك ويقوضون النظام الدولي".





وتنوي أمريكا فتح قضية الخطر الروسي في مؤتمر عبر الفيديو لوزراء دفاع الناتو المقرر عقده في 17 و18 فبراير.





وسبق أن قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بأن الحلف مستعد للمواجهة مع روسيا وللتعاون معها، وإنه يجب أن يتعامل الحلف مع روسيا من موقع قوة.



