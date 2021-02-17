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رياضة

إصابة مترجم باتشيكو بـ كورونا وإلغاء مؤتمر مباراة الزمالك والاسماعيلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:01 م
صدى البلد
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ملك موسي
ألغي مراقب مباراة الزمالك والإسماعيلي المؤتمر الصحفي الخاص بالبرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض بسبب تخلف المدرب عن التواجد في قاعة المؤتمرات بسبب إصابة حسني خطاب المترجم الخاص بالمدير الفني بفيروس كورونا منذ عدة أيام وعدم تواجد بديل له.

وكان باتشيكو يرغب في حضور المؤتمر الصحفي إلا أن عدم وجود مترجمه حال دون ذلك، وعرض مسؤولو النادي الأبيض حضور مدحت عبد الهادي المدرب العام بدلا منه إلا أن المراقب رفض وأكد على حضور المدير الفني وفقا للائحة.

وكان الزمالك فاز على  الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 29 نقطة يحتل بها صدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الدراويش عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.
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