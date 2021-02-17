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رياضة

هالاند يحقق رقماً قياسياً بعد هدفيه في شباك إشبيلية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق بوروسيا دورتموند الألماني على نظيره إشبيلية الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح سوسو التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل محمود داوود النتيجة لـ دورتموند في الدقيقة 19 بتسديدة قوية بعيدة المدى.

وأحرز إيرلينج هالاند هدفين لـ بروسيا دورتموند في الدقيقتين 27، 45، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثلاثية، ليصل 16 هدفًا بعد 12 مُباراة.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل لهذا العدد من الأهداف بعد أول 13 مُباراة له في المُسابقة العريقة.
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