ضبط 1083 كيلو كبدة منتهية الصلاحية بمركز طامية في الفيوم

شنت الرقابة التموينية، بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملات مكبرة على الأسواق بتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم .
والحملة برئاسة المهندس عوض الرديني رئيس الرقابة التموينية والمهندس محمد امبابي رئيس الرقابة علي المخابز والمفتشين (ممدوح أمين، نافع السيد ، محمود صالح)، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وإدارة الطب البيطري بمركز طامية حيث تم ضبط كمية 1030 كيلو كبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمى بناحية قصر رشوان مركز طاميه وتحرر محضر ضد المخالفين ، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.