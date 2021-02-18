ضبط 1083 كيلو كبدة منتهية الصلاحية بمركز طامية في الفيوم

شنت الرقابة التموينية، بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملات مكبرة على الأسواق بتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم .



