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رياضة

محمد يوسف: البنك الأهلي لم يتعاقد مع الاختيارات الأولى في كافة المراكز

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
كشف محمد يوسف المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي، أن النادي لم يتعاقد مع الاختيارات الأولى في كل المراكز داخل الملعب.

قال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن البنك الأهلي كان يتعاقد مع المتاح من اللاعبين مشيرًا إلى أن الفريق افتقد للخبرات بشكل كبير.

ولفت إلى أن هناك فارقا كبيرا بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا من حيث الصفقات، مشيرًا إلى أنه أكد لمسئولي النادي أن البنك الأهلي لن يهبط هذا الموسم وهذا هو الهدف المعلن للإدارة.

وأشار إلى أن الدوري نتائجه صعب توقعها نظرا لقوة المنافسة وتقارب المستويات.

ولفت إلى أن تجربة تدريب البنك الأهلي أضافت له خبرات كثيرة، موجها الشكر إلى إدارة البنك الأهلي.
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