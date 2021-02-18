أهالي مدينة القرين بالشرقية يطالبون بتزويد ماكينات الصرف الآلي

شكا المواطن محمد على السيد، المقيم مدينة القرين محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود ماكينة صرف آلى واحدة فى المدينة بجوار بنك مصر تخدم أكثر من 300 ألف نسمة.





ويقول فى رسالته: "رواتب الموظفين وبعض المعاشات تحول شهريا على حساب أفرادها على حسابهم ببنك مصر، ونظرا لوجود ماكينة صرف آلى واحد فى المدينة نقف طوابير كثيرة عليها، فضلا عن التردد عدة مرات نظرا لنفاد الأموال من الماكينة".





وأضاف: أن التعداد السكاني لمدينة كبير أكثر من 300 ألف نسمة، لذا نطالب بتوفير البلد في احتياج لثلاث ماكينات ATM في الميادين الثلاثة (ابو سبيبة ؛ القلعة ؛ الشيخة حمدة )، تيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من مشقة الذهاب إلى مدينة أخرى من الضغط على الماكينات الموجودة بالمدينة.





وناشد المسئولين سرعة التدخل وتوفير ثلاثة ماكينات أخريين وتيسيرا على العملاء والمواطنين ورحمتهم من المعاناة أثناء عملية سحب الرواتب والمعاشات.





للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 01019399978





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