العائد من الموت| طبيب حير العالم بتجاربه الروحية.. دفن نفسه في التراب لمدة 28 يوما وخرج حيا





كانت البداية، مع اختلاط أذان المغرب بصوت سيدة أوشكت على الولادة، مدت الطبيبة يدها لتخرج الطفل دون أن تعلم أنها ستخرج مولودا سيقف العالم أمام قدراته الخارقة كثيرا، إنه الطبيب المصرى طاهر بك، إذ حملت الأم طفلها تتحسسه فنظر الطفل إلى عين أمه مخترقا روحها وكأنه يعلم أنها ستغادر دون أن يحفظ ملامحها، وماتت الام بالفعل، لتبدأ رحلة جديدة قلبت حياة الطفل رأسا على عقب.





ما أن ماتت الأم حتى دخل الوالد فى مشاكل سياسية دفعته إلى مغادرة البلاد إلى تركيا ومن ثم إلى اليونان،وهناك درس "طاهر الطب وبرع فيه، ولكن التفوق الحقيقى الذى برع فيه "طاهر"معرفه مكامن نفسه ونقاط قوته وضعفه"، وقيامه بأفعال خارقة للطبيعة لأ يستطيع عقلا أن يستوعبها أو حتى يصدقها.





عائد من الموت

وسط معارضة رجال الدين الذين رأو أن هذه التجربة تمثل تناقض الدين، إذ قام "طاهر بك" بدفن نفسه لمدة 28 يوما في التراب، ليخرج حيا كأنه لم يلق الموت لحظة، أخذ طاهر بك الموافقة من السلطات اليونانية آنذاك وحضر عدد من العلماء لكى أن يثبت لهم أنه لن يقوم بأى احتيال او غش، بل أنه سيدفن نفسه ولن يعتمد على أى شر سوى قدراته الخارقة.





بعد التأكد من المكان الذى سيدفن "طاهر بك" مفسه فيه والتأكد من عدم وجود مكان يسمح بدخول الهواء، جاء مساعدان بالنعش، ودخل طاهر بك فى حاله إغماء كلى بعد وضع يده على صدره واليد الأخرى على مؤخرة رقبته "قفاه" وضغط بقوة عليها، وسقط داخل النعش كالميت، الأطباء قاموا بالكشف عليه ليجدوا توقف دقات قلبه تماما، فوضع الجسد فى النعش وقطعة قطن فى فمه وتم تغطية النعش بالرمال، بعد 28 يوما تم أخراج الجسد من النعش، وكان لونه أقرب إلى الرمادى ومتصلبا،ورحج الجميع أن التجربة بائت بالفشل، ولكن بعد دقائق معدودة، بدأ طاهر بك فى التنفس مرة أخرى، وبعد 10 دقائق عائد من كما كان من قبل ليصعق الجميع وكأن على رؤوسهم الطير.





تكرار التجربة

سافر طاهر بك بعد هذه التجربة إلى العديد من دول العالم منها إيطالياـ حيث قام بعض العلماء بإختبار قوة ووضع جسده فى نعش وإلقائه فى حمام سباحة وبعد نصف ساعة جاءت الشرطة وأوقفت التجربة، ثم سافر الطبيب المصرى إلى فرنسا وقام بإجراء التجربة مرة أخرى فى فرنسا لمدة يوما كاملا.





استدعاء الملوك

ذاع صيت طاهر بك عالميا، فستدعاه الملك فؤاد،وملوك آخرين، وفى القاهرة ألتقى الصحفى بول برونتون بطاهر بك للتحقق بنفسه من هذه التجارب، وسأله عن سر هذه التجارب فرد عليه قائلا:"يجب أن نعترف بالأمكانيات الهائلة التى نمتلكها جميعا فالناس اللذين يعتبرون هذه التجربة نوعا من السحر مخطئون، هذه الأشياء علمية تخضع لقوانين الطبيعة الروحية والتى لا تفهم بشكل كامل".





تجارب أخرى

أجرى طاهر بك العديد من التجارب الأخرى،أمام العلماء والصحفيين منها وضع حجر كبير على جسده بمساعدة أخرين والطرق عليه بمطرقة كبيرة حتى تهشم الحجر الضخم دون الاصابة بأى مكروه، التمدد على طاولة كبيرة مليئة بالمسامير، ووقف أشخاصا على جسده والقفز عليه أكثر من مره،وتعريحه جسده بعد هذه التجربة ليجده سليما ولا وجود لأى ضررا يذكر، المرور على جمر من النار، والتحكم فى خروج الدماء وشفاء الجروح فى حينها، والتنويم المغناطيسى للطيور والحيوانات، كانت من التجارب الذى اجرها طاهر بك على مرئ ومسمع العديد من العلماء إيضا.





الروائي جون كاننج روى فى كتابه "أغرب حكايات السحر" أن طاهر بك لم ير أنه ساحر كما صوره البعض ولكنه كان يعتقد أن أى شخص يمكنه يفعل ما يفعله طاهر بك أن علم السر.

فى عام 1897 كانت مدينة طنطا على موعد مع مولود استثنائي، جاب الأرض شرقا وغربا حتى صار جليسا للأمراء والملوك، ذاع صيته حتى قبل أنه "أعظم ساحرا فى التاريخ"، مع أنه لم يكن ساحرا.