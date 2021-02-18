القبض على سائق لتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة في سوهاج

وذلك حرصًا على سلامة المواطنين ولانتشار المواد المُخدرة بين سائقي الطرق بسوهاج، دشن مرور المحافظة حملة للكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة.

وأسفرت الحملة عن سحب ٢٠ عينة عشوائية لسائقي الطرق الزراعية والصحراوية، وكان بينهم سائق واحد تم ثبوت إيجابية عينته.

تم ضبط السائق وجاري التحقيق معه.

أُصيب 9 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربية ملاكي، بحري كوبري الجلايلة بمركز دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعةعندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دارالسلام يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، على الطريق بحري كوبري الجلايلة دائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلًا من:"احمد حارس، ويقيم قرية الكشح، وجومانا عصام، وتُقيم بذات القرية، وأيه رفعت، وتقيم أولاد يحيى قبلي، ومعتصم رفعت، ويقيم بذات الناحية، وأسماء سمير، وتقيم مركز دشنا بمحافظة قنا، وعمر ناجح، ويقيم بذات المحافظة، وتفاحة ابوبكر، وتُقيم بذات الناحية، وياسر فوزي، ويقيم بذات الناحية"، مُصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.



