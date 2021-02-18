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أخبار العالم

الأردن.. أول مركز تطعيم ضد كورونا في مخيم للاجئين

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:27 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
افتتح أمس الأربعاء أول مركز معتمد للتطعيم ضد فيروس كورونا في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، لتطعيم اللاجئين والمواطنين.

وأصبح مخيم الزعتري أول مخيم يضم مركزا للتطعيم تديره وزارة الصحة الأردنية، التي تشجع كبار السن على تلقي اللقاح.

وسجل حوالي 2000 من بين 80 ألفا من نزلاء الزعتري أنفسهم لدى الحكومة الأردنية للحصول على اللقاح.

وتقول مفوضية شؤون اللاجئين إن حوالي 1200 منهم يستوفون شروط الحصول على اللقاح بموجب نظام الأولوية المعمول به في البلاد للعاملين الصحيين، ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة.

ويعيش نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن حيث بدأت المملكة في الشهر الماضي حملة لتطعيم اللاجئين المسجلين مجانا.
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