سم فئران .. إصابة شقيقين بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب شقيقان بتسمم غذائي إثر تناولهما سُم فئران عن طريق الخطأ، بمنزلهما بشارع مدرسة السلام بمركز طما شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود. ا. ع"، ١٨ عامًا، عامل، و"أبو عليم. ا. ع"، ٤ سنوات، ويقيمان بشارع مدرسة السلام بدائرة المركز، مُصابان بحالة إعياء وقئ، إدعاء تناول مادة سامة.









وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتهما "رضا. ر. م"، ٣٧ عامًا، ربة منزل، قررت تناول نجليها سُم فئران عن طريق الخطأ.





تم تحويل الطفل إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالته.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.