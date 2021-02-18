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أخبار العالم

خوفا من هجمات إيرانية.. إسرائيل تصادق على أضخم صفقة أسلحة في تاريخها

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام عبرية، أمس الإربعاء، إن إسرائيل صادقت على أضخم صفقة في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

وذكر موقع "والا" العبري أن للجنة الوزارية الإسرائيلية صادقت على الخطة الأضخم لتسليح الجيش الإسرائيلي، بتكلفة تصل إلى أكثر من 6 مليار دولار، وتشمل أحدث الطائرات وأكثرها تطورا حول العالم. 

وكشف الموقع أن خطة التسليح التي تقدم بها وزير الدفاع، بيني جانتس، قد وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها، قبل يومين، وهي خطة تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد.

وتشمل الصفقة العسكرية تزويد الجيش بسرب جديد من طائرات "إف 16"، وشراء أربع طائرات للتزود بالوقود من طراز "بيغاسوس" من نوع "كيه سي 46" للمهام بعيدة المدى، وهي الطائرات التي طلبها رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ضمن خطته المتعددة السنوات "خطة جدعون".
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