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طريقة عمل برجر بالجبنة جامبو

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:06 م
برجر جامبو بالجبنة
برجر جامبو بالجبنة
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نورا السادات، طريقة عمل برجر جامبو بالجبنة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد.

مقادير برجر جامبو بالجبنة:

لحمة مفرومة
ملح وفلفل
عجينة باف
بيستري  كبيرة
جبنة شيدر  شرائح
جبنة شيدر مبشورة
بصل أبيض جوليان
مشروم طازج  شرائح
سكر
خل
زبدة
بقدونس
سمسم
للتقديم
بصل  حلقات
طماطم  حلقات
كاتشاب
بطاطس مقلية

طريقة تحضير برجر جامبو بالجبنة:

* يسخن الزيت مع الزبدة على النار ثم يضاف البصل مع التقليب من حين لآخر حتى يتكرمل.

* يضاف المشروم مع الخل والسكر.

* تتبل اللحمة المفرومة بالملح والفلفل والتوابل.

* تشكل اللحمة المفرومة على شكل 2 قرص حجم كبير.

* يشوى البرجر من الجانبين.

* تفرد شريحة الباف بيستري وتضاف شريحة البرجر.

* تضاف شرائح الجبنة.

* تضاف الحشوة وترش الجبنة.

* تضاف شريحة البرجر الأخرى.

* تضاف طبقة أخرى من الباف بيستري.

* تدهن بالزيت وترش بالسمسم.

* تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه.

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