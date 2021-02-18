موجز السوشيال ميديا .. مصطفى محمد يرد على أحمد بلال.. وعبد الله جمعة ينفي سخرية صالح جمعة من الإسماعيلي

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لا تكن منهم فَتصبح من المبتلين .. عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين في تعرض شقيقه لحادث مروري



رد الاعلامي عماد الدين أديب على الشامتين في تعرض شقيقة الإعلامي عمرو أديب لحادث سير بسياراتهم أدى إلى نقله للمستشفى.

وكتب عماد الدين أديب عبر صفحته بتويتر قائلا "‏لا تكن اليوم من الشّامتين ... فَتُصبح غدًا من المبتلين.

#عمرو_أديب#عماد_الدين_أديب".





أتمنى الناس تحترم نفسها .. مصطفى محمد يرد على أحمد بلال



رد مصطفى محمد لاعب نادي جالاتا سراي التركي على تصريحاتوالكابتن احمد بلال لاعب الاهلي السابق



‏وكتب مصطفى محمد عبر تويتر قائلا "عمري ما زعلت من اي نقد بتعرض ليه وبحترم كل اراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم لكن لما الامر يوصل لي دخول الام في دا مفهوش اي احترام اتمني ان الناس تحترم نفسها في الكلام".







صلاح يحتفل بفوز ليفربول على لايبزيج الألماني بدوري أبطال أوروبا



احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بالفوز امس على فريق لايبزيج الألماني في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه مجموعة من الصور له مع أصدقائه بالفريق من مباراة أمس التي حصل على أفضل لاعب بها .







البيدج مش بتاعته.. عبد الله جمعة ينفي سخرية صالح جمعة من الإسماعيلي



نفى عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ما نسب لشقيقة بعد قيام احدى الصفحات الموثقة بالعلامة الزرقاء بإسم صالح جمعة بالتجربة من النادي الإسماعيلي بعد الخسارة أمام الزمالك .

ونشر عبد الله جمعة صورة البوست الذى يسخر من الإسماعيلي وعلق عليها قائلا "البيدج دي مش بتاعت صالح ..ويعتبر لجمهور الإسماعيلي واحنا في الأساس من عايلة إسماعلاوية وكل الاحترام والتقدير للنادي الإسماعيلي العريق ".

