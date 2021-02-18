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أخبار البلد

مصر للطيران تسير رحلاتها اليوم إلى 42 وجهة دولية لنقل قرابة 5 آلاف راكب

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:42 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير شركة مصر للطيران اليوم، الخميس، رحلاتها إلى 62 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4424 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 62 رحلة لـ مصر للطيران بينها 42 رحله دوليه، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 7 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4424 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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