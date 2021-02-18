وزير التعليم: سنرسل للمعلمين كتابا دوريا لشرح ضوابط تنفيذ قرارات عقد الامتحانات وعودة الدراسة





حيث قال وزير التربية والتعليم : انتظروا بيان اليوم على قناة مدرستنا في تمام الساعة السادسة مساءًا للرد على كافة استفساراتكم.





وناشد وزير التربية والتعليم ، جميع المعلمين لـ انتظار تفاصيل الكتاب الدوري الذي سوف ترسله وزارة التربية والتعليم اليوم لجميع المديريات والادارات التعليمية ، لوضع آلية تنفيذ القرارات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب صفوف النقل ، وكذلك آلية تنفيذ قرار عودة الدراسة بالمدارس في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.





ومن المقرر أن يجيب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال هذا البيان التليفزيوني المرتقب ، على التساؤلات التي ما زالت مثارة في البيوت المصرية، بعد القرارات الأخيرة الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات".





ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة "مدرستنا 1"، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6



