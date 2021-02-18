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تعليم

وزير التعليم: سنرسل للمعلمين كتابا دوريا لشرح ضوابط تنفيذ قرارات عقد الامتحانات وعودة الدراسة

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:37 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع أولياء الامور والطلاب والمعلمين ، قبل ساعات من بيانه التليفزيوني المرتقب المقرر اذاعته مساء اليوم على قناة مدرستنا 1


حيث قال وزير التربية والتعليم : انتظروا بيان اليوم على قناة مدرستنا في تمام الساعة السادسة مساءًا للرد على كافة استفساراتكم.

وناشد وزير التربية والتعليم ، جميع المعلمين لـ انتظار تفاصيل الكتاب الدوري الذي سوف ترسله وزارة التربية والتعليم اليوم لجميع المديريات والادارات التعليمية ، لوضع آلية تنفيذ القرارات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب صفوف النقل ، وكذلك آلية تنفيذ قرار عودة الدراسة بالمدارس في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

ومن المقرر أن يجيب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال هذا البيان التليفزيوني المرتقب ، على التساؤلات التي ما زالت مثارة في البيوت المصرية، بعد القرارات الأخيرة الخاصة باستكمال الدراسة ومواعيد الامتحانات".

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة "مدرستنا 1"، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن منذ ساعات قليلة، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، مؤكدًا أنه تقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، في لجان مراقبة بالمدارس.

وقال وزير التربية والتعليم: "ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا فقط، لباقي الفئات الطلابية التي لم تتسلم التابلت هذا العام، وذلك  بلجان مراقبة ومؤمنة في المدارس حسب الجدول".

وأضاف: "إن الزمن المخصص لهذه الامتحانات هذا العام، سيكون نصف الزمن المعتاد لتقليل زمن التواجد بلجان الامتحانات، وقد تمت مراعاة ذلك في عدد ونوعية الأسئلة".

وأكد وزير التربية والتعليم أنه ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:
السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)
الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)
الاربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)
السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء  (45 دقيقة)
الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)

أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل االدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي:
الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)
الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)
الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)
الاحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)
الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)
الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ونفى وزير التعليم وجود أي نية أو إمكانية لعقد هذه الامتحانات من المنزل، مشددا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.
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