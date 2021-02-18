أبوالسعود يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الصحفيين

تقدم الكاتب الصحفى أبوالسعود محمد، عضو مجلس الصحفيين الأسبق بأوراق ترشحه لعضوية نقابة الصحفيين، تحت السن، وذلك فور فتح باب تلقى الطلبات صباح اليوم الخميس.





وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباب اليوم لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.









وأوضحت اللجنة: أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوهه إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة .





ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب .



