بعد نجاحه في لؤلؤ.. محمد الشرنوبي ينضم لمسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج

يشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل "كل ما نفترق" مع الفنانة ريهام حجاج والذي سيعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني المقبل.





وتأتي تلك المشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" بدور بدر مع الفنانة مي عمر في أول بطولة مطلقة لها.



