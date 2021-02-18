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فن

بعد نجاحه في لؤلؤ.. محمد الشرنوبي ينضم لمسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:03 م
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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شروق ابراهيم
يشارك الفنان محمد الشرنوبي في مسلسل "كل ما نفترق" مع الفنانة ريهام حجاج والذي سيعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني المقبل.

وتأتي تلك المشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققه محمد الشرنوبي في مسلسل "لؤلؤ" بدور بدر مع الفنانة مي عمر في أول بطولة مطلقة لها.

يشار إلى أن محمد الشرنوبي طرح منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الشرنوبي، قد أحيا مؤخرًا حفل عيد الحب على مسرح الزمالك، وسط حضور كامل العدد.

كما يشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

 
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