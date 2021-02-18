قلبي محروق.. شقيقة المهندس رضا لـ سفاح الجيزة: ده اللي قتل أخويا

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، الشهير بسفاح الجيزة، في اتهامه بقتل صديقه رضا حميده عمدا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية المعروفة إعلامية بـ "سفاح الجيزة".





وقالت الشاهدة مديحة محمد عبداللطيف شقيقة المجني عليه المهندس رضا، أنا قلبي محروق على أخويا، مشيرة "قذافي متربى مع أخواتي، وياريته كان خد كل الفلوس بس مكنش موت أخويا".





وأشارت شقيقة المجني عليه الى القفص قائلة "هو ده اللي قتل أخويا"، قائلة "أول حد قابل أخويا الله يرحمه كان قذافي يوم الخميس، ويوم الجمعة أخويا راح يصلى وأختفى، وأختى دخلت غيبوبة من يوم ما طلعنا جثة أخونا".





وأضافت الشاهدة "أنا عرفت من أختي التي شاهد جثمان أخي وتعرضت لغيبوبة".





كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتين ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.





وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.