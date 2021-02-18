مبروك عطية: تحديد النسل بعزل الرجل عن زوجته جائز ولم ينه عنه الرسول.. طفل واحد فيه بركة أفضل من 10.. لا زواج لغير القادر على فتح بيت وإطعام أهله.. حالة وحيدة يباح فيها الإجهاض

مبروك عطية: تحديد النسل بعزل الرجل عن زوجته جائز ولم ينه عنه الرسول طفل واحد فيه بركة أفضل من 10 لا زواج لغير القادر على فتح بيت وإطعام أهله وهذه هى الحالة الوحيدة التى يباح فيها الإجهاض ويرد بقصة قرآنية وحديث نبوي على من ينجب كثيرا بحثا عن الولد









قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن تحديد النسل بعزل الرجل عن زوجته جائز ولم ينه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.









وأضاف عطية، خلال لقائه على "ام بي سي مصر"، أن مقولة الولد يخلد اسم أبيه خطأ وأرشميدس خلد اسمه بعلمه وليس بابنه، موضحا ﷺ: من ولي ابنتين فأحسن إليهن كن له سترًا من النار.









وأكد الدكتور مبروك عطية، أن الزواج مهم لاستمرارية الحياة، فمن استطاع الباء أو الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، والغنى شرط للزواج، ومقولة "خدوهم فقراء يغنيكم الله" ليست صحيحة ولا يوجد سند ديني لها، مشيرا إلى أن سيدنا زكريا عندما دعا الله بأن يرزقه بالذرية، فرزقه الله بابن واحد فقط، ولكنه ابن مبارك فيه.









وقال: "من يقولون الولد بيجى برزقه، فيها فساد كبير لعدم فهمها وترديدها بشكل لا يليق، ويجب أن نقول أن كلمة الرازق اقتصرت على الله عز وجل فقط، فإن ذلك ليس صحيح، فالله هو خير الرازقين، والإنسان أو الأب أو ولي الأمر هو رازق بيته، يسعى من أجل توفير رزق الله إلى أهل بيته".









وأشار إلى أن المقبل على الزواج إذا كان غنيًا ورزق بالأولاد واستطاع أن يربيهم تربية سليمة فيكون واحدا مباركًا فيه خير من 10 بدون تعليم أو صحة أو غيره.



