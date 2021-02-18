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أخبار البلد

ضياء رشوان للصحفيين: هذا المجلس مُبتلى لأكثر من نصف المدة بسبب كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:50 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم محمد المنشاوى
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين لدورة ثانية، إن مجلس النقابة الحالي مُبتلى لأكثر من نصف المدة بجائحة كورونا، بما أثر عليه تأثيرات شديدة، ليس في النقابة كمبنى ومعنى، ولكن في المهنة بشكل كامل. 

وأضاف خلال لقاء بالصحفيين، بعد تقدمه بأوراق ترشحه للجنة المُشرفة على الانتخابات، إن عام كورونا استغرق من المجلس ما بعد الانطلاق، والذي كان عام التحضير، ومن المفترض أن يبدأ فيه المجلس باستعراض القضايا والملفات، مؤكدا أن كورونا ليست حجة أو عذرًا لأي تقصير حدث، والذي سيزال يؤثر على مجريات الجمعية العمومية والمجلس، ومازلنا في انتظار تأثيره. 

وتابع: "الحفاظ على حياة الزملاء، أهم من أي هدف لأي انعقاد، وللزملاء نحن عون ليهم في أي إجراءات احترازية، ونعد أنفسنا ونرجو من كل زملائنا الحفاظ على هذه الإجراءات". 

وأكد أن النقابة مازالت لم تحل كل المشاكل المتعلقة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولكن سيصبح هذا تحديا أمام اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات. 

واستطرد قائلًا: "في سنوات النجاح والسقوط، بالنسبة لي كلها سنوات توفيق، وبدأت ذلك عام 2015 بتقليد أتمنى أن أتشرف بأن أكمله، وأن تتم محاسبتي على ما قمت به، وأتقدم بكشف حسابي وأتطرق إلى ما يجب أن يتم، سأعلن عن برنامجي بعد الاستماع إلى الزملاء وبلورة مطالبهم". 

وكانت قد قررت اللجنة، تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18 /2 /2021 إلى الإثنين 22 /2 /2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة. 

وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.
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